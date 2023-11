VIDEO: Maluma viral diciembre en Colombia

in

El video de Maluma «viral diciembre en Colombia» como algunos lo han llamado invita a vivir el mes más animado del año en el país.

Lo que sería una forma de conectarse con Colombia, le salió perfecto a Maluma en video, quien con el clásico jingle de Olímpica Estéreo en Navidad, y doblando la promo radial “Desde septiembre se siente que viene diciembre”. Lo registra muy feliz al terminar no solo la primera parta de su gira «Don Juan» luciendo solo un short corto, bailando y dejando al descubierto su torso, mientras hace un movimiento sensual de caderas, vueltas y cantando. En TikTok este video de Maluma muy decembrino, con la frase «Se siiiiente» ya ajusta los 4.4 millones de visualizaciones en esta red que lo siguen 9.6 millones de seguidores y tiene 96.8 de me gusta. «Don Juan» o mejor Maluma no cabe de la felicidad por ser papá y en su instagram viene compartiendo momentos de vacaciones familiares. Para pasar los días de navidad finalmente en «Medallo» como le gusta cada año. «Diciembre está cerquita» es una de las palabras que doble el cantante con una sonrisa.

VIDEO MALUMA «DICIEMBRE EN COLOMBIA»

https://www.tiktok.com/@maluma/video/7304333746692558086?is_from_webapp=1&sender_device=pc

