VIDEO: Mai ex participante Desafío «le sacó el cuerpo» a Steve Aoki

En video Mai ex participante del Desafío le sacó el cuerpo a Steve Aoki ante una invitación que no vio con buenos ojos.

Una curiosa historia de flechazo y sacada del cuerpo podría ser el título de lo vivido por Mai, quien compartió como ex participante de «Desafío The Box» del Canal Caracol que conoció a Steve Aoki. El Dj quedó prendido de la belleza de la colombiana, a quien le lanzó una de las famosas camisetas en su set con una mirada de agrado. Luego que ella le hiciera un gesto de corazón con sus manos, Aoki le respondió de igual forma. La sorpresa fue para ella cuando personal del DJ, la abordaron diciéndole que él la quería conocer. Antes de esto, Mai había estado viviendo cinco minutos de fama en la tarima con Steve quien la hizo subir. Ella abandonó el sitio y se dio cuenta después que la buscó por instagram para invitarla a salir. «Yo me quedé tiesa» afirmó y pensándolo, decidió rechazarlo porque el objetivo según ella ya sabía para que la quería (venga que si es pa eso). En video contó lo sucedido.

VIDEO HISTORIA MAI & STEVE AOKI

https://www.tiktok.com/@mairalej96/video/7295973930295102726

El Dato: Al Dj que lo siguen 11.6 millones de fans, la participante le sacó el cuerpo diciéndole: «No, mor, no voy a ir; gracias cuando tengas un contrato, cuando quieras que yo aparezca en uno de tus videos, este bomboncito de chocolate lo pensará«.

