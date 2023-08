VÍDEO: Luis Miguel abre Tour y enamorado de Paloma Cuevas

in

Argentina, México, Chile y Estados Unidos hace parte de los países de Tour Luis Miguel 2023.

Luis Miguel hizo vibrar a Argentina en la apertura de su gira y shows que dará durante varias noches en este país, siendo el primero de 200 presentaciones que «El Sol de México ofrecerá hasta el 18 de diciembre, pasando por Chile, Estados Unidos y México con la fortuna de estar todos agotados en su página con la palabra «SOLD OUT«. Con una impecable producción, los asistentes al «Movistar Arena» de Buenos Aires en su segunda noche, fueron sorprendidos en un instante cuando Luis Miguel en uno de sus giros del show cerrando uno de los temas con su potente voz exclamo: «Palooooooma«. Esto hizo estallar de júbilo en ovaciones y se convirtió en una declaración de amor a Paloma Cuevas su actual novia ex esposa del Torero Enrique Ponce, quien se ha dado una oportunidad con el mexicano. Los medios del corazón, atentos no dejaron pasar por alto este hecho que hoy en redes es tendencia.

VÍDEO DEDICACIÓN A SU NOVIA PALOMA / LUIS MIGUEL GIRA 2023

El Dato: 200 conciertos hacen parte de la gira Luis Miguel producidas por el colombiano Henry Cardenas (CM Events) el máximo empresario de giras latinas en Estados Unidos y el mundo. Dueño del Coliseo Live (Bogotá, Colombia) hoy «MetPlus Coliseo Live».

TOUR LUIS MIGUEL 2023 EN TODA SU DIMENSIÓN

