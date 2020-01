VIDEO: Luego de “8 años de noviazgo”, Ozuna le pidió matrimonio a la mamá de sus hijos

Por medio de su cuenta de Instagram, el cantante puertorriqueño Juan Carlos Ozuna Rosado conocido como Ozuna, le pidió matrimonio a la mujer, Taina Marie Meléndez, con la que ha compartido más de “8 años de noviazgo” y con quien tiene dos hijos, Sofía y Jacob Andrés.

“Lo más especial que tiene una familia es el matrimonio y querría casarme hacer rato, pero estaba esperando un momento especial”, se le escuchó decir a Ozuna en el video, ambos salían con copa de champaña para celebrar ese momento tan ‘esperado’.

Ozuna dijo que han sido momento de “altas y bajas, pero siempre firme con mi familia” y agregó que: “trabajo por mis hijos, por mi esposa que me aman en cualquier circunstancia; están conmigo siempre y nunca no me han abandonado, en cualquier momento, cuando no tenía nada y ahora que tengo”.