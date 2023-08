Video. ¿Los ha visto? Así se vieron los zorros perros en Medellín

in

En Medellín, varios ciudadanos informaron sobre el avistamiento de dos zorros perros, uno en el Parque Botero y otro en los alrededores del Museo de Antioquia. Por lo que muchos ya se preguntan si es normal.

Por lo que, desde el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, se da tranquilidad a los ciudadanos, informando que es común que aparezcan este tipo de animales, pues las zonas verdes de la ciudad son utilizadas para desplazarse.

El pasado 18 de julio, sobre las 4:12 a.m. una cámara oculta captó la aparición de uno de estos animales en el Aeroparque Juan Pablo II, de especie Cerdocyon thous.

El video se logró gracias al proyecto de telemetría del Área Metropolitana y el Instituto Humbolt, quienes buscan establecer las conexiones biológicas de estos animales.

Asimismo, la entidad ambiental recordó que los zorros perros se distribuyen por todo el Valle de Aburrá y no representan ningún riesgo para la ciudadanía, sin embargo, la recomendación es no alimentarlos, no acercarse ni mucho menos intentar capturarlos.

En el caso de que se observe a alguno en peligro, es importante comunicarse a la línea de emergencias de fauna silvestre, a través del número (304) 630 0090.

Avistamiento de zorros perros en el área metropolitana. Recomendaciones del @Areametropol pic.twitter.com/Ui6cd7IBRw — Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2) August 2, 2023

Más noticias de Medellín