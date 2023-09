VIDEO. Lo de Tierralta no es un hecho aislado, quieren revivir el paramilitarismo: Presidente Petro

El Presidente de la República, Gustavo Petro, al reconocer al movimiento sindical como víctima del conflicto y sujeto de reparación colectiva, aseguró que lo sucedido en Tierralta, sur de Córdoba, cuando soldados se disfrazaron de disidencias de la Farc para amedrentar a la población no es un hecho aislado y el mensaje para el país es claro y preocupante, quieren revivir el paramilitarismo.

Ante medio millar de sindicalistas y familiares de víctimas, el mandatario de los colombianos señaló que hay fuerzas políticas y empresariales interesadas en sumir a Colombia en la barbarie, para no reconocer que los campesinos y trabajadores tienen derechos, al tiempo que quieren oponerse a la materialización de la reforma agraria.

“Lo de Tierralta en el sur de Córdoba, cuando un grupo de soldados se disfrazó para amedrentar a la población civil no es un hecho aislado, qué buscaban los organizadores, los que dieron la orden quieren que los hacendados vuelvan a ser paramilitares, como lo indicaban en una carta que recibieron, llamando a organizarse porque dizque el Gobierno les quiere quitar las tierras, cuando lo que les estamos es proponiendo un gran negocio, comprándoles la mitad de la tierra para ponerla a producir alimentos, se las estamos comprando y muy bien comprada”, dijo el presidente Petro.

Además, parafraseando a El Libertador Simón Bolívar, el presidente de la República dijo que ningún soldado jamás puede apuntar sus armas contra el pueblo, porque sería revivir el planteamiento feudal y anacrónico que somete al trabajador a una nueva esclavitud, sustentada en la propiedad de la tierra y en el desconocimiento de los derechos.

“Esa no es la Colombia que queremos, no es lo que intentaba hacer el grupo de soldados jóvenes, sin saber ellos, qué pasaba cuando se disfrazaron de miembros del estado mayor central de las disidencias en el sur de Córdoba, no es un caso aislado, qué buscaban quienes dieron la orden, no era un mensaje a los pobladores humildes de El Manso, el corregimiento donde estuvieron, no era un mensaje para ellos, el mensaje era para la sociedad, para decirles que este Gobierno está hundiendo a Colombia en el desorden, en el caos, hay que poner orden, eso decían cuando Salvador allende gobernaba”, insistió el presidente Petro.

Y recalcó: “El mensaje iba directo a un grupo social específico, los hacendados de tierras productivas que no producen en Córdoba, a ellos, porque antes les habían mandado una carta por ahí que organizaran las brigadas, porque no se podía dejar que organizaran el campesinado, los que dieron la orden de los hechos de ayer, es porque quieren que los hacendados vuelvan a ser paramilitares”.

En relación con el papel de las fuerzas armadas, Petro señaló que ningún soldado se puede volver a prestar para fusilar jovencitos y a matar campesinos, “eso no puede ser en Colombia, ningún soldado de la Patria se puede prestar a ese tipo de órdenes, porque eso solo nos lleva a la barbarie, el ejército de Colombia no se llena de gloria ni honor, se llena de sangre, no es ese el camino, se llena de indignidad, no es ese el camino”, subrayó el Presidente de la República.

Gustavo Petro insistió en la necesidad de construir un gran acuerdo nacional desde la esperanza y no llevar al país hacia el pasado, en donde, según recalcó, la violencia y la muerte fueron las estrategias para acumular riqueza y sumir al país en la pobreza, la guerra y la muerte.

