VIDEO.’Llame otro mesero’: Por tener síndrome de Down pareja rechazó a mesera en restaurante de Medellín

Un hecho bastante conmovedor se ha vuelto viral en las redes sociales, una pareja rechazó a una mesera por tener síndrome de Down.

La dueña de un reconocido restaurante ubicado en el barrio el Poblado de Medellín fue la encargada de contar este episodio .

La mujer inicia diciendo que “La gente es una porquería y me han hecho perder la fe en la humanidad”

Ximena, quien es la dueña del reconocido restaurante, dijo que Natalia ( la mujer con síndrome de Down), lleva trabajando con ella 4 años.

La describió como una mujer muy atenta, trabajadora y con muchas capacidades para atender.

“Nosotros tenemos en el restaurante una niña, bueno, una niña no, una adulta, una persona que tiene Síndrome de Down y trabaja con nosotros como mesera hace más de cuatro años.

Natalia está encargada de ayudarnos con el servicio a la mesa.

Ella es una persona supremamente capaz, ella atiende a las personas, La saluda, les dice donde sentarse, les lleva la carta, les da la bienvenida, ella lleva bebidas, recoge, es una persona es demasiado activa, ella es super tesa”, fue lo que dijo Ximena.

El hecho generó bastante frustración en el equipo de trabajo

Seguidamente, cuenta que al restaurante llegó un extranjero, con una mujer quien fue la que discriminó a la mujer.

“Llegó un extranjero con una pelada, una mujer cuya descripción no voy a dar, cero estigmas».

Describió que Natalia fue muy amable, como siempre, pero a pesar de eso la mujer la rechazó.

Natalia los recibió super querida como siempre, entonces le dijo: ‘Hola, ¿Cómo están, bienvenidos?’, a ella no se lo entiende muy bien a veces cuando habla, pero no pasa nada».

Natalia les fue a entregar la carta, la pelada le dijo: ‘amiga, yo no quiero que usted me atienda, por favor, váyase y llame otro mesero’. Natalia se quedó cómo en shock, cómo que ella no entendía qué le estaba diciendo”.

Ximena contó que sin importar esto, Natalia intentó volverlos a atender, pero la mujer nuevamente se va en contra de la mesera.

«Entonces ya ella se fue asustadita para donde los compañeros, pero no dijo nada, entonces siguió el servicio normal. Ella después fue a llevarles unas bebidas y la pelada volvió, y le dijo : ‘niña ¿es que usted no me entendió? No quiero que me atienda, váyase; entonces Natalia en ese momento se terminó de rallar y se fue llorando para donde los compañeros”.

Habla que los compañeros no supieron como actuar , pues no podían decir que hacer, entonces uno de ellos fue y los atendió, pero señaló que en su restaurante no van a atender personas que traten así a Natalia o a cualquiera de su equipo de trabajo.

«Yo se los digo, si aquí vuelve a haber un cliente o una persona que le haga eso Natalia o que insinúe cualquier cosa, tranquilamente le pueden decir a esa persona que: muchas gracias, que se retire porque nos reservamos el derecho de admisión, porque a mí no me interesa aguantar eso por una cuenta de 200.000 pesos” Puntualiza la empresaria.

