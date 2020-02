VIDEO: Listo el tráiler de ‘SPIRAL’, el reinicio de la saga ‘Saw’

Los juegos macabros vuelven y ya está listo el tráiler de ‘Spiral‘, el reinicio de la terrorífica saga de películas ‘Saw‘.

‘Spiral: From The Book Of Saw ‘ es la nueva cinta que trae de vuelta a los macabros asesinatos que cautivaron a una gran audiencia desde 2004 con el estreno de ‘Saw‘ (‘El juego del miedo’ en Latinoamérica) hasta 2017 con el lanzamiento de ‘Jigsaw‘, en 2017.

En esta ocasión serán Chris Rock y Samuel L. Jackson los que protagonicen esta nueva cinta, que estará en los teatros del mundo el próximo 15 de mayo y contará la historia de un detective que investigará muertes brutales cometidas por un asesino en serie.