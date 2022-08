VIDEO: Las criticas a Sara Uribe por querer estar «solterona»

La presentadora Sara Uribe una ve más, da de qué hablar. Recientemente dejó claro que en materia de amores a ella no le va tan bien como muchos creen.

Esta información la dejó clara luego de que respondiera a la dinámica de la «Caja de preguntas» en las que fue interrogada sobre cómo está su corazón.

La modelo respondió que se encuentra soltera, pues a su criterio no es una gran experta a la hora de seducir a un hombre, pues suele darle «mucha pereza» iniciar o mantener ese tipo de conversaciones iniciales.

«Sí me da mucha pereza… o sea me gusta conocer a alguien porque uno siente como que maripositas cuando alguien le gusta y como que es chévere, pero para mí es como muy difícil, si yo no tengo química como a la primera impresión, como que … bueno pongo como una barrera ¿Sí me entiende? Bueno y como que ay no, yo no sé, soy súper cansona como con los olores, como que tiene que tener un olor para mí como que rico», dijo en sus redes.

Las criticas a Sara Uribe.

Luego de esto surgieron una gran cantidad de comentarios en los que la atacaban y hasta indicaban que si seguía con esa actitud se quedaría soltera para siempre.

«A ese paso seguirás solterona toda la vida», «con esa actitud los espantas más bien», fueron algunos de los comentarios que surgieron tras su declaración.

