VIDEO: La Noche Colombia Shakira y Karol G en los 40 años MTV

La Noche Colombia Shakira y Karol G en los 40 años MTV fue histórica por el reconocimiento y premio que recibieron.

Fue la noche de Colombia de eso no hay duda, Shakira y Karol G, hicieron historia en la celebración de lo 40 años del Canal MTV, algo inimaginable para algunas personalidades de la industria de la Radio y los Conciertos en el país. Es la noche de los premios en inglés y el video VMAs donde Shakira es reconocida con el Premio Vanguardia. Luego de una presentación que dejó con la boca abierta a los espectadores antes de recibir el galardón de Wyclef Jean, quien apuntó a decir que «tiemble Barranquilla y Colombia«, destacando a su amiga. Shakira, recorrió en un mix de 10 minutos su historia internacional. Celebrando también la consagración con Karol G del Premio «Mejor Colaboración» con TQG cerrando una noche en el que «viva Banquilla, viva Medallo y Colombia» hicieron vibrar el Prudential Center de Nueva York.

SHAKIRA PREMIO VANGUARDIA VMAs MTV 40 AÑOS

We are NOT worthy 👏👑

Congratulations to our 2023 Video Vanguard recipient, @Shakira 🔥 #VMAs pic.twitter.com/be9ybTZwHC

— MTV (@MTV) September 13, 2023