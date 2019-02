La ex concursante de Protagonistas de Nuestra Tele, Yina Calderón, una vez más utilizó el humor para crear contenido en su perfil de Instagram.

Esta vez, la mujer bromeó diciendo que su novio le había hecho una propuesta de matrimonio, pero en vez de usar una joya, mostró un juguete sexual, presumiendo las características del mismo.

“Mi novio me pidió matrimonio, mire lo que me dio. ¡Hermoso anillo, vibra y todo! ¡Si, si si, me caso!”, dijo Yina a manera de sarcasmo.