VIDEO: La Liendra y Arrieta «se calentaron antes de pelea pactada» en Bogotá

in

Los Influencers «La Liendra» y Nicolás Arrieta, se dieron sus primeros cariñitos en el pesaje de la pelea que pactaron hace varios meses.

Sigue al canal Entretenimiento en Minuto30 en WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Va44e35LdQeaBBoJrY25

Señores todo está listo para que en el Royal Center de Bogotá, se viva la «pelea» «King of the Ring«, la cual fue pactada en octubre del 2022 y llegara su fin el 1 de septiembre en una noche donde la Liendra y Nicolás Arrieta serán el cartel principal de peleas que se vivirán entre otras de influencers como: Herrera, El Gómez, La Piquiña, Sebastucho, Diego Neira y Cristian González. A ellos se sumarán las actuaciones en vivo de Golpe a Golpe, Rayo y Toby, Kriska Peña, Jossman y Andy Rivera. Al estilo Elon Musk y Mark Zuckerberg, los pesos pesados de contenidos y CEOS de sus propios emprendimientos de redes sociales, se retaron a una pelea de puños por muchas indirectas que se tiraban en instagram estos jóvenes y que «llenaron» la tasa para Arrieta. Retando a «darse en la jeta» y comprobar quién es el más popular de todos. Lo curioso es que Arrieta no se aguantó y en pesaje de enfrentamiento, le pegó a la Liendra con una «cartilla de Nacho Lee» fuertemente. A lo que casi se van a puños antes de lo previsto, quedando registrado en un video que ha sido difundido en redes sociales. Según internautas: «fue más fuerte el puño que la misma cartilla que le dio en la cara» y que «eso es lo que necesita la liendra! Cartillazos pa’ que se culturíce«. Otros atinaron a decir que «sonó duro el catillazo»

ARRIETA LE PEGA A LA LIENDRA EN PESAJE DE «KING OF THE RING»



Sigue más noticias de entretenimiento.