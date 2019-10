VIDEOS: La exótica decoración de navidad de ‘La segura’ por la que el Mindo no pudo de la ‘risa’

La influencer Catalina Segura o más conocida como ‘La Segura’, decidió decorar su casa desde este mes de octubre con todos los objetos de navidad, y el motivo sería porque va a estar fuera de Medellín hasta comienzos del último mes del año.

Por medio de sus estados de Instagram, ‘La Segura’ mostró todos los objetos de navidad con mucho color, sonido y luces en el comedor y la sala de su apartamento. Pero eso no fue todo, también tenía arreglos de hojas de color dorado y blanco, floreros rosados y un papá Noel en el centro de la mesa.

Pero al que le pareció muy gracioso fue al también influencer ‘Mindo’, le pareció que ‘La Segura’ era un poco exótica a la hora de arreglar su casa.

Cuando ella le preguntó: “Mindo, ¿qué tienes por decir de mi navidad?”, él contestó, “cuando uno cree que uno ha visto todo, no me sorprende que ese hij… suba, que se eleve, que haga twerking (hablando del papá Noel), no pueden dejar un árbol quieto, no, tiene que dar vueltas, los atrapa sueños son negros con rojo” fueron la graciosas palabras del ‘Mindo’.