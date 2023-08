VIDEO. La efectividad, materia pendiente del DIM, análisis de Luciano Pons

in

El DIM se prepara para recibir al Envigado Fútbol Club, este sábado 5 de agosto, en partido válido por la cuarta fecha de la Liga BetPlay II-2023.

El compromiso se disputará en el estadio Metropolitano de Itagüí, por dificultades con el Atanasio Girardot que no está habilitado por un evento correspondiente a la Feria de las Flores.

El Deportivo Independiente Medellín llega al encuentro luego de caer 1-0 frente al Independiente Santa Fe en condición de visitante.

Sobre el equipo, el líder ‘Poderoso’ Luciano Pons tiene clara que una de las materias pendientes a trabajar en el ‘Equipo del Pueblo’ es la efectividad.

“Para ganar tenemos que convertir, estamos teniendo varias situaciones claras de gol y no estamos convirtiendo, no las estamos aprovechando y me incluyo en eso”, indicó el delantero argentino.

El futbolista recordó que en “el partido con Junior hicimos el gol, y después del gol tuvimos tres o cuatro situaciones claras de gol y no las pudimos convertir y terminamos sufriendo el partido”, expresó.

El ‘rojo de la montaña’ llega en la casilla 11 de la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2023 con cuatro puntos, mientras la ‘cantera de héroes’ se ubica 16 con dos puntos.

