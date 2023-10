in

En video Juanes tuvo un encuentro cercano con extraterrestres en lo que al parecer podría ser considerado un avistamiento del otro mundo.

En una madrugada sin poder dormir y por la diferencia de horario en Ginebra, Suiza, Juanes vivió un hecho inexplicable al ver unas luces en el cielo en las que podrían viajar naves extraterrestres. «De repente al frente vimos cinco luces gigantes, y pensamos en el aeropuerto. Después se empezaron a mover de forma perfecta, desaparecían unas y aparecían otras, como unos patrones que se ven en internet» compartió lo vivido mientras se tomaba una cerveza en su gira. Lo que más lo dejó pensando es que «es obvio, no podemos ser los únicos» en este planeta pero detalló que fue un hecho difícil de olvidar ya que este encuentro con lo que se presume eran objetos voladores no identificados (Ovnis), deja ver que no estamos solos. Un caso que de existir Mulder y Scully estarían hablando con él.

VIDEO JUANES «ENCUENTRO CERCANO CON EXTRATERRESTRES

El Dato: La anécdota de Juanes contada y reseñada en video a «Buen Día Colombia» de RCN lo tiene figurando en las redes no por su música sino como un hecho insólito. Ya que en sus propias palabras: “Fue increíble la verdad. Antes que me pasara ya yo creía en eso. Pensábamos que eran aviones, estaban extrañas. La experiencia duró como 25 minutos y de repente se fueron en grupo a gran velocidad. Es más fácil creer ahora que el Pentágono, Estados Unidos y otros países han confirmado que están investigando”.

