Vídeo: Juan Carlos Giraldo nos habla de «pintas y balance» Colombiamoda 2023

Juan Carlos Giraldo el experto en moda en el programa «La Red» del Canal Caracol, hace un balance de Colombiamoda con lujo detalles positivos y «las pintas» de la gente.

La lupa cada semana de moda en el programa «La Red» de Caracol está a cargo de Juan Carlos Giraldo, cuya presencia en Colombiamoda 2023 no es desapercibida. Él le pone el ojo a lo que se vive en materia de desfiles y street visión de los asistentes. Las cámara de Minuto 30, le pidió que nos contará sobre el balance y su lupa en la Feria. Inicialmente, destacó a Sebastián Díaz, el nuevo Presidente de Inexmoda que debuta con su primera feria, una responsabilidad muy grande al estar unidas las Ferias Colombiatex y Colombiamoda; lo positivo el comienzo del Desfile Inaugural con Mariana Villamil, ya que ella debutó hace 20 años en esta Fería; le alegra que «los stands reportan contactos y ventas internacionales». En cuanto a la pintas de los asistentes, resalta que «hay de todo, le llama atención que con este calor ve gente llena de cosas como abrigos y cuando le hablan de Feria, piensan más en disfrazarse que en vestirse pero cada quien con lo que le guste, si se lo ponen es porque están felices de verse así». Aún no ha visto Barbie pero resalta que el Pantone 219 C está presente en la Feria y le gusta que la gente se «empelicule» disfrutando su momento como cuando ven una película de los Avengers, aunque el pink es parecido al color del año, el rosado está muy presente en Colombiamoda 2023.



VÍDEO JUAN CARLOS GIRALDO /EXPERTO EN MODA LA RED/ «BALANCE COLOMBIA MODA Y PINTAS»

Juan Carlos Giraldo, hizo parte de las más importantes publicaciones de moda del país, su aguda crítica siempre es respetada ya que con los años se convirtió en un referente de moda.

