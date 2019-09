VIDEO: Jimmy Fallon y Jennifer López recrean las mejores coreografías de la historia

El presentador Jimmy Fallon y la cantante Jennifer lópez se le midieron a realizar los pasos más característicos de estas coreografías que seguro usted ha hecho en algún momento de su vida.

Primero aparece en cámara el estadounidense luciendo un pantalón gris, una camiseta negra, una leñadora en la cintura y se dispone a bailar “U Can’t Touch This“, pero segundos antes de que inicie la canción se le une Jennifer vestida de la misma forma. Luego empiezan a hacer el mítico desplazamiento lateral con las piernas abiertas y ahí empieza la fiesta.

Fallon y lópez bailan “Walk Like An Egyptian“, la “Macarena”, la legendaria “Oops!.. I Did It Again” de Britney Spears, “Bye bye bye” de NSYNC, “Single Ladies” de Beyoncé y para algunas canciones hubo un vestuario adicional, como las pelucas blancas para “Chandelier” de Sia, las gafas de sol para “Gangnam Style” de PSY y unas burbujas de plástico pintadas como bolas demoledoras de construcción para imitar el video de “Wreking Ball” de Miley Cyrus.