Video: Jessi Uribe se sinceró en medio de su divorcio, “fue un error haber hecho mi vida familiar pública”

El cantante de música popular Jessi Uribe, quien se encuentra en medio de la polémica tras anunciar públicamente el divorcio con su esposa Sandra Barrios, confesó que fue un error suyo haber expuesto su vida familiar en público y le envió un comprensivo mensaje a la madre de sus cuatro hijos.

En medio de una entrevista para el programa ‘Los Informantes’, el cantante declaró que “yo he sido muy familiar siempre, yo nunca tuve pena en mostrar a mis hijos, yo feliz con ellos subía fotos y fue mi error haber hecho mi vida familiar pública”, revelando que esto le ha traído problemas en su día y día e incluso en su carrera como artista.

Igualmente se refirió a las declaraciones que dio su exmujer donde lo tildaba de “infantil e inmaduro”, asegurando que “yo hable con ella muchas veces, lo que pasa es que yo la entiendo, y me da mucho dolor decir eso, pero ella a mi me ama mucho, ella siempre me lo ha dicho y para ella es muy duro aceptar eso, entonces yo no quería herirla y le decía que nos separamos y ella no”.

Continuó añadiendo la importancia que tiene ella para su vida, “ha sido una mujer increíble, fue mi bastón durante muchos años y sigue siéndolo, porque es la madre de mis cuatro hijos, me enseñó a ser papá, a ser hombre”.

Finalmente confesó que tiene la esperanza de que puedan continuar siendo amigos en un futuro, “yo no puedo abandonarla, nos separamos, pero es normal, ¿a quién no se le acaba el amor?, y no estoy diciendo que no la quiera, porque la quiero muchísimo por eso le pido a diosito que le calme el dolor que le he causado y que podamos ser amigos y buenos padres”.