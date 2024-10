Jennifer López recrea su vida en película musical en su nuevo video como antesala a»Now» su bio película de amores y desamores.

En los Globos de Oro la cantante Jennifer López (JLo), compartió que con el lanzamiento de «Can’t Get Enough«, el primer sencillo de su nuevo álbum «This Is Me… Now» celebraría 22 años de carrera profesional. Este video era la antesala a «Now» película dirigida por Dave Meyers y escrita por Jennifer Lopez junto a Matt Walton y Ben Affleck. Lo curioso es que este video musical, refleja lo que ha sido casarse varias veces, lo que opinan sus amigos y lo vivido en cada fiesta matrimonial. ¿Cuánto durará? son algunos de los divertidos momentos de su vida que se verá el 16 de febrero en Prime Video.

Video Jennifer López «Can’t Get Enough»

De este video se resalta su final, vestida con un suéter Gucci, se escuchan comentarios como «No escucha», «piensa que soy su empleado» y «está constantemente a la defensiva» con una cara de tristeza.

Video Trailer Jennifer López «Now»

El noveno álbum de su carrera, tenía que ser distinto y esta puesta musical de «Now» tenía que ser memorable donde muestra su pasado amoroso. Así que cada video hará parte de la película y singles de la producción discográfica de la que se augura éxitos en el 2024.

