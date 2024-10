Con un video de casi cuatro minutos, el creador de contenido Jefferson Cossio mostró que ayudó a que una escuela rural del departamento de Antioquia tuviera agua potable.

Aunque no dio detalles de cual municipio recibió ayuda, Cossio mostró el primer momento que llegó a la escuela; habló con los padre de familia y quedaron en acuerdos.

«Fui a ver la escuela el 20 de diciembre, el 21 temprano envié materiales y maquinaria y el 23 de diciembre, ya teníamos agua potable», escribió en el video que dejó ver cuando hace la entrega oficial del nuevo servicio de agua a la comunidad educativa.

Jefferson Cossio afirmó que con el video, que le ha sacado risas y lágrimas a los internautas, no prende «criticar el trabajo de nadie, ni buscar pleito, ni meterme con nadie.

Pero de corazón les digo que me da mucha tristeza» que los sin estudiar, «porque a quien compete, no sean capaces de darles algo tan básico como agua potable.»

«El mr beast colombiano», «¡Así es! ¡Así es como se influye!», «Es imposible no sentir muchas emociones con este tipo dé acciones, que gran obra», dicen algunos de los fans del Cossio.

Es de anotar que Cossio no dijo el nombre del municipio donde hizo la donación, pero afirmó que queda a 3 horas de Medellín.

¡Qué felicidad! Así celebraron la oportunidad de tener agua potable en escuela rural de Antioquia

