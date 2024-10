Un jacuzzi en su oficina, fue lo que le encontraron al Intendente Municipal de Anisacate de Córdoba (Argentina), Ramón Zalazar, cuando tuvo que entregar las llaves, luego de estar 24 años en el poder.

A la casona que funcionaba como sede del poder ejecutivo, llegó la nueva intendenta Natalia Contini, quien no pudo recibir su cargo de manera normal, pues su antecesor se negó a hacer la transición (empalme).

El funcionario venía siendo fuertemente cuestionado por la oposición encabezada por su sucesora y con la ley que prohibió las reelecciones en las intendencias, el candidato del político, fue vencido 37,36% contra 36,89%.

«Veníamos advirtiendo, yo desde mi lugar de oposición, que el municipio estaba en un estado crítico, que las cuentas del municipio no estaban en orden. Los empleados no cobraban en tiempo y forma. No cobraban lo que correspondía y se seguía contratando”, dijo la nueva Intendenta a Telefe Córdoba.

Entre las propuestas de la candidata del Frente Amplio de Luis Juez, estaba tumbar una estatua de Néstor Kirchner que estaba en el municipio e instalar una del médico René Favaloro.

«Los vecinos nos decían, en la campaña, que no se sienten representados por la estatua de Kirchner, que representa lo que está mal en política, que representa la corrupción. Por eso propusimos reemplazarla», agregó.

Por su parte el intendente saliente aseguró que esta casa la alquilaron en 2022 y que cuando se mudó ya el jacuzzi estaba.

