VIDEO: Guardaespaldas de Arnold Schwarzenegger «es gigante»

El Guardaespaldas de Arnold Schwarzenegger «es gigante» y se ha vuelto viral su trabajo al lado del actor en una visita promocional.

Como si se tratase de un actor uno de los hombres que cuida a Arnold Schwarzenegger, se ha convertido en centro de atención por un video viral. Se trata de su guardaespaldas que lo acompañó recientemente a una librería para la firma de autógrafos de su libro. «Be Useful: Seven Tools for Life» es parte del Tour que está haciendo el actor en varias librerías en los Estados Unidos y por eso recientemente, se vio al lado del gigante hombre de seguridad que no pasó inadvertido. En medios internacionales, el video del corpulento hombre de casi tres metros deja pequeño a Schwarzenegger. En películas el actor no se ve tan pequeño cuando lucha contra los villanos.

VIDEO GUARDAESPALDAS DE ARNOLD ES UNA CELEBRIDAD POR GIGANTE



