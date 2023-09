VIDEO: Greicy Rendón cumplió «fantasía en el mar y con Marc»

in

La cantante Greicy Rendón estuvo en Yate «Lady Nadia» propiedad de Marc Anthony como invitada especial y allí cumplió una fantasía en el mar.

Al lado de varias celebridades invitadas por Marc Anthony, la cantantante colombiana Greicy Rendón cumplió una fantasía en el mar donde desde niña Greicy deseaba no solo vivir en Miami al mismo tiempo que conocer al boricua y bailar con él como lo hace en sus shows en tarima pero esta vez fue en el yate del artista al ritmo de ‘Tú me haces falta’ del salsero romático Eddie Santiago. El singular baile y fotos de esta tarde, no pasaron desapercibidas en redes para convertirse en tendencias con la pregunta: «vendrá alguna colaboración después de esta fantasía cumplida». La colombiana y su esposo Mike Bahía, dejaron el país para irse a la Capital del Sol donde se espera sera la ciudad además de espacio que les permita ascender más en sus carreras profesionales. La tarde de Yate se complementó con sonrisas compartiendo fotografías al lado de Nadia Ferreira esposa de Marc, Camila Cabello y Lele Pons. El video de esta nota en las redes de Greicy en el carrusel después de la foto 7 para disfrutarlo y verlo.

DESDE EL YATE «LADY NADIA» GREICY BAILÓ Y CUMPLIÓ UNA FANTASÍA CON MARC ANTHONY

