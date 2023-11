VIDEO: Gobernador de Antioquia denunció grave situación de Savia Salud

in

El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, denunció el deterioro de la atención en salud de más de 1.600.000 antioqueños afiliados a Savia Salud y el deterioro de los Indicadores Fénix, los cuales se utilizan para inspeccionar, vigilar y controlar la eficiencia, eficacia y efectividad en la generación, flujo, administración y aplicación de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud en Colombia.

De acuerdo con el mandatario departamental, desde la intervención de Savia Salud por parte del Gobierno Nacional en junio del presente año, tanto los Indicadores Fénix como las Peticiones, Quejas y Reclamos (PQRS) son muestra de la gravedad en la atención de los usuarios y afiliados.

Estas últimas pasaron de 4.476 en el mes de junio a 6.113 en septiembre y hoy se desconocen las cifras actualizadas ya que la entidad no ha dado a conocer esta información públicamente ni tampoco ha sido entregada oficialmente a los socios de la EPS, es decir, la Gobernación de Antioquia, el Municipio de Medellín y Comfama.

Según Gaviria Correa, al momento de la intervención Savia Salud “mostraba una evolución positiva en todos los frentes especialmente en estos indicadores” Fénix, ya que de los 19 que monitorean la situación en salud de la población, se estaban cumpliendo 14. Desde los meses de junio, julio, agosto y septiembre se viene observando la desmejora de estos indicadores en la medición de las intervenciones de la EPS, aseguró el gobernador.

Calificó que el impacto de esta intervención del Gobierno Nacional para la población atendida, ha sido nefasta. “Cuando vemos indicadores que no se cumplen es porque no se está cumpliendo esa atención, además, eso coincide con el aumento de las PQRS. Es decir, si hay una disminución de la atención, si hay una disminución en los indicadores Fénix, eso seguramente se traduce en mayor rechazo de la población, en un mayor reclamo de la población y eso se está reflejando claramente en las PQRS”.

De los 14 Indicadores Fénix que se cumplían en junio, oficialmente se están incumpliendo 4 (porcentaje de pacientes hipertensos controlados, porcentaje de gestantes con captación temprana al control prenatal, tasa de incidencia de tumor maligno invasivo de cérvix y porcentaje de pacientes diabéticos controlados) y sobre los otros siete no hay información oficial (tasa de mortalidad perinatal, porcentaje de nacidos con bajo peso al nacer, tasa de mortalidad infantil, tiempo promedio de espera para el inicio del tratamiento de cáncer de mama, porcentaje de captación de diabetes mellitus en personas de 18 a 69 años, porcentaje de captación de hipertensión arterial de 18 a 69 años, sin pérdida de función renal). “Siete indicadores absolutamente trazadores sobre los cuales no se nos ha dado información y no se le ha dado información a la opinión pública”, señalo Gaviria Correa.

Tampoco se cumplen los indicadores de porcentaje de esquemas de vacunación en niños menores de 1 año, tasa de incidencia de Sífilis Congénita, porcentaje de mujeres con toma de citología, porcentaje de tamización bianual con mamografía de mujeres entre los 50 y 69 años, porcentaje de mujeres con citología cervicouterina anormal que cumplen el estándar de 30 días para la toma de colposcopia. Es decir que de los 19 indicadores Fénix, en septiembre solo se cumplían con tres.

Indicó que esta posesión de Savia Salud no ha sido adecuada y se ha demostrado en el tiempo, y que “las calidades, el conocimiento, la trayectoria del interventor no eran la adecuada para una institución como Savia Salud”. Y agregó “que lo que denunciamos, lo que advertimos, se está produciendo de una forma mucho más catastrófica y eso es doloroso para los antioqueños y gravísimo para la salud y la atención de los usuarios de Savia”.

Agregó finalmente que Antioquia, a través de los equipos de salud y del área jurídica de la Gobernación, ha interpuesto todos los recursos para buscar defender la salud de los antioqueños, pero hasta el momento no hay una respuesta satisfactoria.

