VIDEO: Fuego divino acaba con firma de acta matrimonial

Un divertido video muestra literalmente un fuego divino que acaba con firma de acta matrimonial y celebración de la unión.

Considerado como una señal y fuego divino logró asustar a una pareja que estaba firmando su acta matrimonial. Al ir firmando, la encargada notarial pasó la hoja cerca de una pequeña vela y esta se fue quemando. La rápida acción de la señora, logró que la cara de la pareja fuera de asombro y no de llanto por parte de la novia. Ella misma que se identifica como «Mafriase» (Maria Alejandra Frías) casi queda fría y compartió el video en TikTok donde se le ve que con la mano, la funcionaria apaga el fuego y los calma siendo la nota de sonrisas nerviosas antes del agasajo. El hype de las imágenes, se debe a que la novia las acompañó con un tema musical que dice la “primera Chamba” aduciendo que es el primer trabajo de la jueza. «No soy superticioso pero mejor yo no me caso” y “ese es otro nivel de señales divinas” son comentarios de la burla por lo sucedido.

FUEGO DIVINO EN FIRMA DE ACTA MATRIMONIAL

El Dato: El video en redes de la novia 3.2 millones de visualizaciones y se estima que lo han visto más de 200 millones de personas al ser compartido por varios usuarios en portales, noticias y redes medios.

