VIDEO: Francy «salada» robada dos veces en un día

Francy «salada» robada dos veces en un día y no sale de su asombro porque jamás imaginó que pasará eso por partida doble.

Sigue al canal Entretenimiento en Minuto30 en WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Va44e35LdQeaBBoJrY25

Hace un año, mientras estaba en Europa en una gira a Francy le robaron su casa. Pero ahora lo sucedido en un solo día aún no se la cree. Se recuerda que ella misma, decidió quitar su esquema de escoltas para no dar tanto visaje. Con lo sucedido en Pereira lo debe estar pensado. A «la Reina de la Cantina» le robaron según lo que detalló en video al Programa «Lo Sé Todo». “Estaba esperando en una rotonda para poder pasar y llegó un chico de la nada y me arrancó la tapa de la gasolina con una agilidad increíble. Me dejó destruida esa parte y se llevó la tapa” afirmó la cantante. Horas más tarde se fue para otro sitio y dejó afuera su carro: “Salí de un lugar, dejé mi carro parqueado y cuando volví me habían robado el espejo del lado derecho de la camioneta. Me dio mucha rabia porque eso nunca me había pasado. Pereira es una ciudad tan tranquila, pero están pasando muchas cosas”. Como quien dice «salada» o dulce afirmaron algunos para los ladrones. Ella espera que las autoridades estén atentas y le bajen la ola de criminalidad a una ciudad que lleva en el corazón.

VIDEO FRANCY «SALADA» EN UN MISMO DÍAS DOS ROBOS

Lee más noticias de entretenimiento.