VIDEO: Feid envió un mensaje de apoyo a Luis Díaz

En video Feid aprovechando la gira promocional de su disco, envió un mensaje de apoyo a Luis Díaz por el secuestro que está viviendo.

En su paso por el programa español de Movistar Plus «La Resistencia», Feid despertó emociones al revelar detalles de su vida y solidaridad con Luis Díaz. El presentador del espacio, se percató que la camiseta que llevaba puesta era del Liverpool, equipo de guajiro además que estaba autografiada. David Broncano pidió permiso a Feid diciéndole «esto es público … he visto que está firmada por atrás. Se puede decir» y le abrió el espacio para enviarle un mensaje al jugador. El cantante confirmó que la prenda deportiva, se la había regalado Díaz y expresó: «Donde me este viendo mi niño eso no se lo deseo a nadie y que recupere eso pronto .. ya liberaron a la mamá y que eso pase rápido» expresó Ferxxo.

VIDEO FEID MENSAJE A LUIS DÍAZ

Feid manda un mensaje de apoyo a Luis Díaz en La Resistencia.

El jugador colombiano del Liverpool está pasando por un mal momento después de que sus padres fuesen secuestrados. pic.twitter.com/YH671Nn3J8 — Elgatuno (@Elgatoocalvo) October 31, 2023

El Dato: Aunque al inicio la entrevista giró entorno a los dichos paisas, la experiencia de Feid cocinando, colores y otros detalles, terminó con el mensaje de solidaridad. También les compartimos un resumen de la entrevista de «La Resistencia».

VIDEO FEID LA RESISTENCIA HABLA DE SU AFICIÓN DE COCINAR



