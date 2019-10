VIDEO. Fan dejó caer a Lady Gaga en el escenario y se puso a llorar

La cantante Lady Gaga sufrió una caída en un momento de su show en Las Vegas.

Un seguidor le agarraba con sus brazos y se cayeron del escenario.

Gaga pidió que apoyaran al fan que se puso a llorar tras el incidente.

Los fans estaban preocupados por el bienestar de Gaga ya que ella vive con fibromialgia, una condición reumática como la artritis que puede dañar las articulaciones y causar dolor crónico.

Gaga instó al fan que accidentalmente la tiró del escenario a no culparse a sí mismo ya que estaba llorando después del incidente, luego procedió a interpretar la siguiente canción con él pidiendo que la gente en Internet sea amable y no lo intimide: “Se necesitan dos para el tango “.

A fan picked up gaga and fell off the stage tonight😂 pic.twitter.com/j9pjTUF64M

Holy shit Lady Gaga just fell right in front of me pic.twitter.com/4AUZNXjiNl

— ash hole (@idkpinecone) October 18, 2019