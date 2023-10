VIDEO. Falta de quórum malogra inicio del debate de la salud

in

Hasta el próximo lunes 9 de octubre arrancará en firme la discusión y votación de la reforma a la salud que estaba prevista para hoy, la falta de quórum llevó al traste las intenciones del Gobierno y de los ponentes, después de ser entregado el informe de la comisión accidental.

De acuerdo con la ponente Martha Alfonso, el que el presidente de la Cámara Andrés Calle hubiera puesto en primer punto del orden del día el proyecto de Cannabis, mermó la asistencia en la plenaria, pues los conservadores, el Centro Democrático, algunos liberales, Cambio Radical y hasta congresistas Verdes, se retiraron del Salón Elíptico, al considerar que ese es un proyecto que en tiempo de elecciones muchos no quieren votar.

“Obviamente es un tema que genera mucha polémica y pues esto hizo que hubiese muchas dificultades para conformar el quórum y que se terminara levantando la sesión, estamos contentos de que avanza cannabis, pero sabemos que eso tuvo repercusiones en que no pudiera avanzar la reforma a la salud”, explicó Martha Alfonso.

En relación con las críticas persistentes de la oposición, frente al articulado de la reforma y al señalamiento de que la Comisión Accidental no modificó nada, la representante Alfonso aseguró que la esencia de los cambios no se modificó como ellos pretendían y señala que con lo que quieren no sería necesaria la reforma.

“La reforma, por supuesto, mantiene su columna vertebral, porque, si no, no habría necesidad de reforma, la reforma propone que el Estado recupere el control de los recursos y de la organización del sistema que ha estado en manos de privados durante 30 años, generando brechas de inequidad y problemas de acceso al servicio y al derecho fundamental”, resaltó la congresista de Partido Verde.

Y, además, aclaró que la oposición logró en las discusiones de la Comisión Accidental que las gestoras de Salud y Vida, llámese EPS, mantengan un rol protagónico e integral en términos operativos y de auditoría.

“Ya no controlan los recursos, pero siguen participando y eso no estaba contemplado en el principio, se ha dado mayor claridad al debate, se han incluido artículos en beneficio del talento humano en salud, lo que es uno de los grandes avances en el trabajo de la comisión, se faculta al Presidente para que regule de manera rápida un régimen especial para los trabajadores de la salud, así qué cambios si ha habido, significativos e importantes, pero la columna vertebral no se podía negociar”, puntualizó Martha Alfonso.

