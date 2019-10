VIDEO: Estadounidense se murió en el aeropuerto El Dorado y su familia dice que no lo atendieron a tiempo

Un ciudadano estadounidense murió en el Aeropuerto internacional el Dorado de Bogotá después de caer al piso y, al parecer, no recibir atención médica oportuna en el terminal aéreo.

La esposa del hombre de 54 años fallecido, identificado como Joe Seal, habló en Pulzo asegurando que él había venido a Colombia para el nacimiento de uno de sus nietos y se planteó que al llegar al país fatigado y decaído no le brindaron atención médica oportuna.

“No me lo ayudaron. Llegó fatigado y se sentó en la rueda donde pasan las maletas (…) Un vigilante le dijo que se sentara en una silla. Yo pedía que me dejaran pasar pero no me lo permitieron”, aseguró la esposa del hombre, Gina Seal, en el medio citado.

En un video del hecho se observó el momento en el que el hombre permanece en el piso rodeado de policías y algunas personas de asistencia, mientras su esposa no puede hacer nada al verlo desde el otro lado de un vidrio, ya que le habrían impedido el paso, y se habrían tardado unos 20 minutos en asistir al hombre.