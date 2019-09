VIDEO: Esta es la única razón (muy desagradable) por la que Sebastián Yatra se molesta con su novia Tini Stoesel

Tini Stoesel fue quien confesó en el programa de MTv ‘Fans en vivo’ su desagradable manía, con la que logró sacarle “la rabia” a su novio Sebastián Yatra.

Los presentadores Lizardo Ponce y Manu Viale le preguntaron a Tini si en algún momento Sebastián se enoja y la respuesta de la argentina fue “no se enoja”, para luego contar su gusto por estripar granos (acción desagradable para muchos) y cómo esto sí le molestó de una forma muy particular a Yatra.

“A veces uno lo quiere hacer enojar. Me va a matar, pero el otro día lo molestaba porque le estaba como queriendo explotar la cara, a mí me gusta mucho explotar los granos y soy fan de explotarle la cara a Sebastián. Y me dice: ‘qué rabia’, ese fue el enojo… Y yo me empiezo a morir de la risa… Fue lo único que le pude sacar”, confesó Stoesel.

Aún así, Tini y Sebastián hacen una pareja hermosa y su conexión se ve tanto en las redes sociales, como en el escenario cuando deciden cantar juntos. A continuación el video de la entrevista en el que se pueden ver las declaraciones de la cantante argentina a partir del minuto 18.