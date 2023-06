VIDEO. ‘Epa Colombia’ se dio un ‘lujito’ bastante excéntrico

in

Daneidy Barrera, conocida como ‘Epa Colombia’, hace poco salió en su historias de Instagram, mostrando un extraño y excéntrico procedimiento que se hizo en sus dientes.

Video tomado de @dradianapulgarin

La empresaria contó que se puso ‘80 diamantes’ en sus dientes.

“Amiga, me puse 80 diamantes ¿La doy o no la doy? Ya tenía hace un tiempo, pero me puse más linda”, fue como Daneidy le contó a su más de de 5,2 millones de seguidores de Instagram.

Muchos seguidores le preguntaron a la mujer cuánto le había costado el procedimiento y además señalaron que la empresaria había perdido la humildad.

A lo que la influencer contestó “¿Amiga, sabes qué dicen? – No, que perdiste la humildad. Me lo regalaron, amiga, yo no perdí ninguna humildad.

El procedimiento estuvo a cargo de Diana Pulgarin, una mujer que se hizo conocida por hacerle los diseños de sonrisa a varias personas de la farándula.

Más noticias de Entretenimiento.