VIDEO: El Paseo 7 regresa a una tradición "el de olla y charchos"

El Paseo 7 regresa a una tradición «el de olla y charchos» donde su trailer video deja ver que somos realmente colombianos

Sigue al canal Entretenimiento en Minuto30 en WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Va44e35LdQeaBBoJrY25

Muchos colombianos, reniegan de las historias de la saga de cine «El Paseo». Esta es una creación de Dago García, quien se la jugó en el 2010 estrenando un 25 de diciembre. Resulta que esa fecha, era la fecha de «mayor asistencia a cine en Colombia«, la cual tenía siempre el estreno de una película de Hollywood. Así que era impensable que una producción colombiana, le ganará. Dago pensó si «La Estrategia del Caracol» lo hizo un 25 de diciembre de 1993, una colombiana podría volver a impactar. Así fue que «El Paseo 1» lo hizo y fue un hit indiscutible, generando varias entregas. Este 25 de diciembre con el «Paseo 7» vuelve a la esencia «reflejar a millones de colombianos y familias con el tradicional paseo de olla y charchos«. Como se sabe hay jóvenes y haters que no la quieren pero eso es cine colombiano y no saben que por el recaudo final, se va un porcentaje al fondo cinematográfico colombiano. Que permite que Proimagenes con la ley de cine 1556, apoye a otros cineastas colombianos hacer sus películas. Como una vez dijo Dago «soy un mal necesario si así no lo quieren ver«.

EL PASEO 7 «TRADICION DE OLLA Y CHARCOS»



El Dato: Las películas como «El Paseo» se conectan con el público y logran superar varias semanas en exhibición. «No se demerita que directores creen guiones o reflejen con su cine otras narrativas pero es el público quien toma la decisión de verlas». De allí que un exhibidor también tiene la última palabra porque una sala vacía no es negocio.

Lee más noticias de entretenimiento.