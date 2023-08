VIDEO. El hermoso gesto de James con niño hincha de Sao Paulo víctima de actos racistas

Un niño fue víctima de actos racistas por parte de hinchas de San Lorenzo, en partido entre ese equipo y el Sao Paulo.

El pequeño se encontraba en una tribuna inferior al sitio donde se encontraba el agresor argentino, cuando empezó a ser ofendido.

El sujeto, empezó a hacer gestos como ‘mono’ y a lanzarle bananos y cáscaras desde la tribuna, lo que de inmediato provocó el colapso del menor, que pese a que intentaba ser consolado por otros hinchas brasileños, no lograba superar el doloroso momento.

El sujeto que agredió al muchacho, fue denunciado de inmediato ante las autoridades. Según se pudo establecer, la Policía Civil logró identificar al agresor y lo detuvo bajo el cargo de racismo.

Luego de que la plantilla del Sao Paulo se enteró de lo ocurrido, invitaron al muchacho a una cena con el equipo, donde el joven pudo compartir con toda la plantilla, tomarse fotos, recibir regalos y reducir, un poco, el dolor que el terrible acto de agresión le causó.

Uno de los jugadores de Sao Paulo que se encargó de ser anfitrión del muchacho fue el colombiano James Rodríguez, quien lo arropó y lo acompañó durante la visita.

Las autoridades de Brasil le indicaron al muchacho de 12 años que “no toleraremos esta actitud dentro o fuera de los estadios del SP. Que el niño esté bien y sepa que estamos aquí para defender la ley”.

MUITO FOD@! O garoto Willyans, que sofreu racismo no jogo do São Paulo contra o San Lorenzo, conheceu todo o elenco do Tricolor e recebeu uma salva de palmas!

