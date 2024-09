Acogiéndose al estatuto de la oposición vigente desde el 2018, el diputado electo de Antioquia, por el partido Independientes, Walter Salas, anunció que hará oposición a las políticas del Gobernador Andrés Julián Rendón y explicó sus razones.

Salas aseguró que la decisión se tomó tras consultas internas a las bases, militantes y directivos del partido Independientes, siguiendo los principios del movimiento que logró tener representación por primera vez en la Asamblea de Antioquia tras las pasadas elecciones.

“Haremos control político de manera respetuosa, rigurosa, coherente, responsable y contextualizada”, puntualizó el diputado electo.

Sigue al canal Política en Minuto30 en WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VZzWqlt3mFY3VpgTYk0q

Diputado electo en desacuerdo por eliminación de secretarías

Explicó además, que el reciente anuncio del Gobernador electo, de suprimir algunas secretarías como la de Medio Ambiente y la de la Mujer fue uno de detonantes para ubicarse en la oposición:

“Estas secretarias hacen parte de algunas conquistas sociales del departamento de Antioquia, cambiar la denominación de la Secretaría de Medio Ambiente por Secretaria de Hábitat generaría que la política pública no estaría dirigida a cumplir los fines que se tienen en el departamento pero también preocupa la eliminación de secretaria de la mujer, Antioquia es un departamento con rostro de mujer por lo que no estaremos de acuerdo que las mujeres no puedan tener oportunidades en este gobierno”.

Otro de los motivos, aseguró Salas, es la eventual descoordinación entre el nuevo Gobierno Departamental con el Gobierno Nacional que según él, dificultaría la ejecución de proyectos clave para Antioquia, “le quedará muy difícil financiar proyectos como la segunda pista el Aeropuerto internacional de Rionegro y los proyectos ferroviarios que se tienen previsto para el departamento”, agregó.

Walter Salas, quien asumirá como diputado el próximo 1 de enero, reveló que a un mes del inicio del nuevo cuatrienio no ha estado en ningún espacio en el que haya podido hablar con el gobernador electo y conocer detalles de la ejecución de su plan de desarrollo.

Para más noticias de política.