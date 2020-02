VIDEO: ¡DESGARRADOR! Así fue el discurso de la viuda de Koby Bryant en honor a la memoria del basquetbolista y su hija

Vanessa Bryant, la viuda de Koby Bryant, dio un discurso emotivo en el homenaje al legendario basquetbolista, quien murió hace unas semanas en un accidente de helicóptero, junto a su hija Gigi Bryant.

El evento se dio en el Staples Center de Los ángeles, donde se reunieron grandes figuras del deporte y el mundo del entretenimiento para despedir “Mamba Negra”.

“Dios sabe que no podían estar en esta Tierra el uno sin el otro… Que ambos descansen en paz y se diviertan en el cielo, hasta que nos volvamos a reunir algún día”, fueron algunas de las frases que se escuchó en este discurso lleno de anécdotas y sentimientos de amor que involucraron a Koby y la joven Gigi.

A tal evento asistieron grandes figuras del deporte estadounidense y artistas como Jennifer López y Beyoncé. Fue “Queen B” quien se subió al escenario e interpretó sus éxitos “XO” y “Halo”. También estuvieron Spike Lee, Snoop Dogg, Kim Kardashian y su esposo Kanye West.

Vanessa Bryant remembers Kobe: “Babe, take care of our Gigi. And I got Nani, Bibi and Coco. We’re still the best team.”

(via @NBATV)pic.twitter.com/aZEK2HB656

— Bleacher Report (@BleacherReport) February 24, 2020