VIDEO. Desde la cárcel, Tekashi 6ix9ine se pronunció y le agradeció a sus fans

in

“Primero quiero darle las gracias a Dios que estoy bien, con salud y bien cuidado. Gracias a todo el mundo que tiene en oración. República Dominicana gracias por su apoyo, los amo mucho. Me siento tan feliz viendo su apoyo hacia mí”, Tekashi 6ix9ine se pronunció por medio de sus historias de Instagram.

El cantante Tekashi 6ix9ine está detenido luego de que la jueza encargada le negara el ‘habeas corpus’ presentado por los abogados del artista.

Tekashi 6ix9ine estaría en prisión por supuestos agresiones contra productores que estaban trabajando con su novia Yailin, aunque la rapera ha manifestado su respaldo; ambos han eliminado sus fotografías de redes sociales en la que salían juntos.

Medios locales, han detallado que productores dominicanos señalan que el rapero los habría agredido por presuntos celos tras trabajar con su pareja, la cantante Yailin ‘la más viral real.

Ante la problemática, Yailin salió a hablar sobre lo sucedido: “Esta es la última vez que hablo del tema. Nadie me ha golpeado ni me ha hecho nada, y lo que viene es mucho trabajo musical. Vamos a seguir trabajando una vez que él salga de este problema, porque esto es una porquería, esto no es nada. Vamos a salir de esto”, concluyó.

Sigue al canal Entretenimiento en Minuto30 en WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Va44e35LdQeaBBoJrY25

Tekashi 6ix9ine se pronunció desde prisión

Más noticias de Entretenimiento