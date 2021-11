Desempolvan video de Amparo Grisales cantando

Un usuario de Tik Tok, hace pocos días publicó un video en el que ‘La Diva de Colombia’, lucia un hermoso vestido en un escenario mientras cantaba.

‘Si te vas’, es el nombre de la canción que interpreta Amparo Grisales, un tema que hizo parte del álbum llamado ‘Seducción’ compuesto por 10 canciones y que fue lanzado en el año 1993.

El video se viralizó y por su puesto las opiniones no se hicieron esperar, «ese fue el día que se presentó en ‘Yo Me Llamo’ de 1640», «esa canción no le ayuda», «la puse de alarma en mi teléfono», «me ericé del susto», «para mi ella merece mi respeto y admiración», «la única diva y es nuestra. La adoro», «casi se me dañan los oídos»; fueron algunos de los comentarios.

Al hacer la publicación el cibernauta preguntó «¿Se llama o no se llama?», usted ¿Qué opina?

Vea el video de Amparo Grisales en una de sus presentaciones

A verrrrr jurados #Twitteros… Se llama o no Amparo Grisales? 🤔#YoMeLlamo 👇🏽 pic.twitter.com/3PlynGqCqD — Pedro Coral Tavera 🔊💃🕺🌩️ (@Pecoralt) October 30, 2021

