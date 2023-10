VIDEO: Daniela Álvarez salta en un solo pie después de tres años

Daniela Álvarez salta en un solo pie después de tres años en un evento que hizo llorar a muchos y aplaudirla por su fortaleza.

Fue la propia ex Señorita Colombia y presentadora Daniela Álvarez, quien compartió en sus redes sociales un momento especial. Después de tres años, salta en un solo pie emocionada para convertirse en una inspiración para muchos discapacitados, colombianos que piensan que todo esta acabado en sus vidas y jóvenes para que sientan que el poder está en uno mismo. Daniela, expresó lo vivido con un mensaje en instagram donde el video emociona y compara con otro el proceso. «Este era mi sueño, algún día saltar en un solo pie! Después de mi amputación en el 2020 los médicos decían que no había nada que hacer por mi pie derecho (video dos y tres en el 2021 haciendo todo mi esfuerzo por mover y era todo lo que lograba). HOY, tres años después, sigo comprobando que los Milagros si existen y que los sueños se pueden cumplir con constancia y disciplina. Esta sorpresa es para ti mami». Los comentarios positivos y lágrimas no se han hecho esperar por parte de sus seguidores donde más de 218.000 le dan un corazón de like.

