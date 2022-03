VIDEO. Daniela Álvarez no podrá caminar por un tiempo

A través de sus redes sociales la presentadora y modelo Daniela Álvarez publicó unas fotografías en la que dejaba ver la llaga que tenía en su pie.

«Cómo les conté me hice una herida en mi único 🦶por caminar mucho. Por mi falta de sensibilidad no me di cuenta y ahora debo tener paciencia mientras me vuelve a salir piel (en un pie sin sensibilidad es mucho más lento)», dijo Daniela Álvarez en su cuenta de Instagram.

Además, afirmó que no podrá caminar por algunos días hasta que la herida ‘tenga mejor cara’.

«Por estos días andaré en silla de ruedas sin caminar. Y bueno de esto saco varios aprendizajes, entre ellos la paciencia que debo desarrollar día a día para entender TANTAS COSAS», expresó la presentadora.

Daniela también le dedicó una palabras a su pareja, «Estas fotos lo dicen todo, que fortuna tener a un hombre que me carga sin cansarse y que feliz me lleva a pasear».

“Me hice esta llaga en mi único pie (…) no me enteré sino hasta que vi las sábanas y el piso con sangre”, escribió la modelo.