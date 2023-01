[VIDEO] Critican a Juan Diego Alvira por ser «indelicado» en llamada con la mamá de Paula Durán

in

Revista Semana junto a Juan Diego Alvira quisieron tener la primicia del doloroso fallecimiento de Paula Durán, la colombiana que padeció un terrible cáncer en EEUU. Sin embargo, las preguntas del periodista para indagar y abordar el tema, no fueron las correctas y por eso lo acusan de «periodista amarillista» «Indelicado» «insensible» y hasta «buitre» en redes sociales.

«¿Ya está confirmado?…¿Y cómo fue?» fueron las preguntas que Alvira hizo a la mamá de Paula Durán, mientras se escuchaba claramente el llanto de fondo y la voz de esta mujer entrecortada, que le respondió únicamente: «Dejó de respirar», pues su dolor notablemente era agobiante.

Fue después de la corta respuesta de la mamá de Paula, que el periodista preguntó «¿Cómo fue?», a lo que ella solo podía responder entre llanto: «Así, dejó de respirar»

Esa llamada fue grabada y compartida en un video para las redes sociales de la Revista Semana, compartido así: “Dejó de respirar”: la mamá de Paula Durán confirma su muerte, en conmovedora llamada con Juan Diego Alvira»

Sin embargo, en ese momento las críticas de los internautas no demoraron en tomar poder, hasta el punto que el video fue eliminado. Pero, varios seguidores alcanzaron a grabarlo e indignados lo compartieron con algunos mensajes en contra, donde no le perdonan a Juan Diego no haber tenido un poco de compasión con esta madre.

Y aunque es claro que la intención del periodista era informar y confirmar algo que había sucedido y que de alguna manera muchas personas estaban pendientes, lo que es incomprensible más allá de sus preguntas es el no haber dicho un «lo siento» y ser más delicado y empático con el dolor que sentía esta mamá.

Este es el video y algunas de las críticas a Juan Diego:

Acá está el video que borró revista semana, definitivamente Juan Diego Alvira y ese pasquin de quinta como lo es revista semana, son un ASCO, una basura. Es un momento de dolor, de perdida de un ser querido, llaman a la mamá de Paula Durán a preguntarle ¿Si es verdad o que pasó? pic.twitter.com/AwasK82AdU — AntiUstedes (@AntiUsds) January 25, 2023

Vea más noticias de Colombia