VIDEO: Corte de cabello de Harry Styles encendió las redes

in

Corte de cabello de Harry Styles encendió las redes gracias a un video de TMZ que se le ve rapado y disfrutando con una amiga en concierto.

Sigue al canal Entretenimiento en Minuto30 en WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Va44e35LdQeaBBoJrY25

Un video de Harry Styles y la actriz canadiense Taylor Russell disfrutando un concierto de U2, se ha convertido en lo más viral en las últimas horas. Ambos que no ocultan que salen como pareja se dejaron ver en el auditorio de «La Esfera de las Vegas«. Desde hacía varios días circulaba una foto del artista sin cabello pero era un adelanto con AI (Inteligencia Artificial) que fans habían hecho. Fue TMZ que se llevó la primicia de su look y corte «pelón» como lo han llamado en las redes donde afirman que «ha hecho más que las carreras musicales de otros«. Recordemos que el año pasado Harry actuó en la película «No te preocupes cariño». Por lo que no sería extraño que un proyecto cinematográfico este en camino y sea del agrado de su novia. Que a la final es la única que debe aprobar y quererlo así.

VIDEO CORTE DE CABELLO HARRY STYLES



REACCIONES A NUEVO CORTE DE HARRY STYLES

el que se tenía que rapar era maluma, no harry styles pic.twitter.com/3XjFmGThQx — moon ☽ ochentera era (@molaly28) November 6, 2023

El Dato: Harry acumula al rededor de 55 millones de oyentes de su música en Spotify, por lo que su carrera como ex One Direction, es seguida a cada momento y lo que haga en su vida social es noticia.

Lee más noticias de entretenimiento.