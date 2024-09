En un video que circula en redes sociales, se observa el momento en que una despistada conductora de ruta escolar, casi mata a una estudiante cuando pretendía dejarla en su casa.

In May 2015, school bus driver Melinda Sanders almost killed Ally Rednour after she failed to realise the young girl was trapped by her backpack in the door of the bus. pic.twitter.com/tgwiL3CVJN

— Morbid Knowledge (@Morbidful) December 4, 2023