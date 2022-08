El conductor de un vehículo de carga dio a conocer que casi es víctima de unos ladrones que le cerraron el paso.

Video: Cortesía ciudadana

Contó que en la mañana de este lunes, 1 de agosto, iba manejando por un sector conocido como El Calvario cuando lo abordaron los ladrones.

«Me salieron dos ‘manes’ en una moto y en un carro se me atravesaron y pues pidiendo que parara (…) se me atravesó con una pistola y yo no paré y me pegó un tiro ahí en la ventanilla y de ahí pa’ arriba se me pegaron pero ahí arribita alcancé la cola, llegando a Fredonia y ya pasaron por un lado», narró el conductor.

Este caso se suma al reportado por las autoridades en el que robaron a 50 senderistas en el mismo municipio.

Autoridades investigan.

