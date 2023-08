VIDEO: Concierto de Lana del Rey tuvo un hecho inexplicable al estilo Matrix

Al parecer la «Matrix» tuvo una falla en el concierto de Lana del Rey en el Foro Sol México.

Algo como para «Aunque usted no lo crea de Ripley´s» sucedió en el primer concierto de Lana del Rey en México donde de forma inexplicable como una torre de dominó, miles de fanáticos se doblaban hacia el suelo ante miles de espectadores mientas ella cantaba. «Estoy en shock con la estampida (o efecto dominó, no sé como llamarle) que pasó en General A del concierto de Lana del Rey. Nunca me había tocado verlo”, “Neta qué onda con la estampida en el concierto de Lana del Rey ayer, casi morimos aplastados, HORRIBLE, ya no sabía si llorar del dolor de mi hombro o por el concierto”, fueron algunas varios mensajes que los asistentes escribieron en sus redes sociales y que se volvieron virales con detalles que fue algo como para los Expedientes Secretos porque nadie aún explica como se iban cayendo y desdoblando. OCESA la encargada del espectáculo no preciso el número de afectados porque curiosamente, la cantante siguió el show como si nada hubiera pasado. En varios videos hasta denuncian que «la cantante estaba sobre una escalera en riesgo debido a los soportes eran oxidados» y le faltaban cosas por lo que el montaje era peligroso. Medios mexicanos informan que asistentes demandarán a los productores del concierto cuyo incidente pasó mientras Lana interpretaba “Pretty When You Cry”; para muchos presentes fue tan intensó que habría dejado «la posibilidad heridos graves e incluso muertos, sin embargo, la situación no paso a mayores» y finalmente el reporte habla de algunos fans lesionados.

FANS EVIDENCIARON QUE ALGO PASÓ COMO UNA CAÍDA DOMINÓ Y NO HUBO RESPUESTA INMEDIATA

Por favor ayúdenme a difundir este video, esto paso en General A y nadie hizo ni supo nada.

Ahorita mi novia está en el hospital siendo valorada, le cayeron 10 personas encima.@lopezdoriga @ticketelhamster @EstefaniaVeloz @LDRCRAVE @LDRHoneymoonIG @robgrantdotcom pic.twitter.com/FAF7OCGAIf — Ximena Mayen ☄️ (@ximee_mayen) August 16, 2023

EN REDES DENUNCIAN QUE HASTA LA CANTANTE PODÍA ESTA EN RIESGO

lana del rey confiándole su vida a esta escalera barandal oxidado y sin tornillos del foro sol de mexico cdmx oxidada es uno de sus momentos latinos humilde mi reinapic.twitter.com/S32s8OLv9s — Juan David Rojas (@juandavidrrz) August 18, 2023

