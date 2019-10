Video: Con una cachetada a un jugador, ‘hinchas’ del Bucaramanga agreden a futbolistas exigiéndoles buenos resultados

Atlético Bucaramanga no pasa los mejores días. No está en peligro de descenso, al menos por este año, pero los malos resultados ya preocupan, a tal punto que la hinchada ya se hace sentir en el estadio y en otros escenarios, aunque no siempre lo hacen bien.

El último incidente entre unos llamados ‘hinchas’ y el plantel profesional ocurrió en el aeropuerto Palonegro de la ciudad, donde el equipo se disponía a viajar a Neiva para el compromiso ante Atlético Huila. Allí, los hinchas le cantaban y gritaban a los deportistas que jugaran de mejor manera y que sintieran la camiseta.

Hasta ese punto pareciese normal, sin embargo, una de las personas que gritaba se acercó demasiado a los deportistas y le propinó una cachetada a uno de los futbolistas. Este hecho quedó registrado en video, y causó la indignación del fútbol en general, que le pide a los aficionados tener respeto a la hora de exigirle a los jugadores de su club.

Estas son las imágenes: