VIDEO. Compulsa de copias busca desestabilizar las instituciones: Heráclito Landínez

Como un hecho político, que busca desestabilizar la institucionalidad y generar efectos políticos en pleno proceso electoral, calificaron en el Congreso de la República la decisión de la Fiscalía de pedirle a la Comisión de Acusaciones de la Cámara investigar al presidente Gustavo Petro.

De acuerdo con el representante a la Cámara del Pacto Histórico, Heráclito Landínez, la compulsa de copias se refiere a dos hechos particulares, uno de antes de la campaña presidencial por una manifestación política en la ciudad de Barranquilla, que no hacía parte de la campaña; y dos, las declaraciones del hijo del Presidente, que señaló que no ingresaron recursos a la campaña nacional.

“El acto político realizado en Barranquilla no hacía parte de la campaña que no hace parte del fuero del Presidente de la República y por tanto no puede ser investigado aquí en la Comisión de Acusaciones, además el hijo del Presidente dijo ya que no ingresaron recursos a la campaña nacional, así mismo lo dijo el gerente de la campaña, Ricardo Roa, por lo tanto no debe ser sujeto de investigación ni por la Comisión de Acusaciones ni por el Consejo Nacional Electoral, estas argumentaciones, estas copias que envió el Fiscal”, dijo Landínez.

El representante del Pacto Histórico insistió en que hay un interés marcadamente político en este momento del país, en el que el Fiscal quiere convertirse en el jefe de la oposición: “creo que eso no le queda bien a una Fiscalía, que trate de afectar el orden institucional, atacando directamente al Presidente de la república”.

Por su parte el senador Ariel Ávila, de la Alianza Verde, aseguró que jurídicamente una compulsa de copias no significa nada, pero que políticamente si se puede generar una gran afectación porque es un hecho fuerte que manda el mensaje de que se está investigando al Presidente.

“Jurídicamente esto hasta ahora comienza, no creo que vaya a pasar mucho pero políticamente es un hecho grande; el tema es que la Comisión de Acusaciones siempre ha sido denominada en el Congreso colombiano como la ‘comisión de absoluciones’, es decir, que no funciona, esta vez, sin embargo, el Presidente no tiene las mayorías y cualquier cosa puede pasar, en teoría, si las cosas no estuvieran como están yo diría que no significa nada”, aseguró el senador Ávila.

