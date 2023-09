VIDEO. Claudia López defiende su propuesta de policía local para ciudades grandes

La capital del país, con cerca de 10 millones de habitantes, está por debajo del promedio mundial de policías que, según recomendaciones de la Organización de Naciones Unidas debe estar sobre los 300 policiales por cada 100 mil habitantes, en tanto en Bogotá hoy solo cuenta con 207.

En tal sentido la alcaldesa Mayor del Distrito Capital, Claudia López, insistió en la necesidad de llevar a cabo una reforma constitucional que permita la creación de policías locales, con presupuesto municipales y distritales, para las ciudades capitales con más de 2 millones de habitantes.

“Lo que estamos proponiendo en que las ciudades de más de 2 millones de habitantes, Bogotá, Medellín y Cali, tres ciudades que hacemos casi el 40 por ciento de la población total de Colombia; estas ciudades podríamos crear una policía local financiada por nuestros impuestos locales, dirigida en su política, en su formación, en su reclutamiento, en su ascenso, en su dirección, en su sanción, por el alcalde y, en todo caso, el Presidente de la República seguiría siendo el comandante en jefe de toda la fuerza pública, incluyendo la policía local”, explicó la alcaldesa Claudia López en la Comisión Primera del Senado.

La idea, según remarcó, sería que estos cuerpos locales de policía se encarguen, de verdad, de la seguridad ciudadana y de las prioridades de cada ciudad para enfrentar los delitos categorizándolos del hurto para abajo y no de los temas de seguridad nacional.

“Que la policía local se enfoque en seguridad ciudadana, para decirlo de manera coloquial y la gente nos entienda, de homicidio hacia arriba, homicidio intencional, homicidio colectivo, masacre, crimen organizado, crimen transnacional y narcotráfico, todo eso sigue siendo responsabilidad de la policía nacional; la policía local podría ir de homicidio hacia abajo, es decir, el atraco, el hurto, las lesiones personales, las riñas, la violencia intrafamiliar, la violencia de género, los problemas de convivencia que no son pocos en estas ciudades, el vecino que no cumple la norma, que no saca la basura a tiempo, que hace ruido, que incumple las normas de convivencia colectiva, la gente que trata de invadir la propiedad privada de otro, la propiedad pública para engañar ciudadanos vendiéndoles viviendas donde no es seguro ni lícito vivir, todos esos son temas agobiantes y urgentes, prioritarios de seguridad ciudadana que serían atendidos por la policía local”, insistió la alcaldesa de Bogotá.

Al señalar que este tipo de situaciones tienen desesperados a los alcaldes de las grandes ciudades, que necesitan las herramientas, los recursos y el personal para atenderlos y que hoy, al no ser prioritarios para el Gobierno Nacional, presentan un desbordamiento que supera las capacidades de los mandatarios locales.

Al mismo tiempo, Claudia López señaló que se hace necesario desarrollar de manera simultánea otras reformas como la del Código Penal, que convirtió en excarcelable el hurto y el atraco de menor cuantía, y que hoy son el mayor dolor de cabeza de los ciudadanos y de los mandatarios, porque no es posible castigar a los delincuentes, lo que en su parecer aumenta la ocurrencia del delito y dispara la impunidad.

López insistió en las críticas al Gobierno Nacional, asegurando que la capital del país hoy cuenta con menos policía que en 2016 y que a pesar de entregar recursos, elementos tecnológicos y automotores, pasó de 240 a 207 policías por cada 100 mil habitantes, de lo que responsabiliza al jefe de Estado como máxima autoridad de policía, mientras la población ha aumentado en un 8 por ciento.

