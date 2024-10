Carolina Cruz y Lincoln juntos en navidad y pregunta copan las redes sociales por parte de fans y medios que quieren conocer los detalles.

LINCOLN Y CAROLINA JUNTOS EN NAVIDAD

Cumpliendo lo que siempre lo han expresado, los hijos serán lo primero y seguirán siendo una familia así papá y mamá estén separados. Donde cada momento que lo requieran serán una prioridad y así se vio en redes sociales de ambos, al compartir el evento de navidad de Matías su hijo donde Carolina a través de un video dijo «te prometimos que en los momentos más importantes íbamos a estar a tu lado, y aquí estamos papá, muma, Salva y yo … Estamos muy orgullosos de ti, moveré cielo y tierra para estar a tu lado”. Aunque el actor no subió historias los presentes notaron su presencia. Luego en otro acto que circula en redes también Salvador tuvo el acompañamiento de cierre de navidad «quien agitaba las manos al verla con un cascabel y vestido de pañoleta moviendo se con el fondo de un villancico». Cruz y Palomeque la tienen clara, sus hijos son primero y llevarse bien es la clave.

LINCOLN PREGUNTA A CAROLINA CRUZ

Ante los rumores de un embarazo el actor quiso saber la verdad de los que se habla en redes. Según Carolina, su ex no se quedó con las ganas de conocer los detalles que hablan en redes. Él llamó a Carolina Cruz para aclarar la situación. En el video de Día Día Caracol de redes, la propia Cruz, compartió la «embarazosa pregunta» y cómo la frentió. «Me dio mucha risa porque en estos días el mismo Lincoln me preguntó: ‘Oye, ¿es verdad que estás embarazada?’«. «no, cómo se te ocurre, ¿de dónde salió eso?«. Rematando que «ella lo tiene clarísimo que cualquier cosa que diga se puede tomar de una manera u otra, va a ser noticia y siempre van a hablar de ella para bien o para mal». Finalmente lo expresa que en sus planes no está contemplado un hijo y con su actual para reja están disfrutando cada momento.

