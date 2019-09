VIDEO: Caitlyn Jenner habló “sin pelos en la lengua” sobre su pene

La mamá trans de las Jenner, Caitlyn Jenner, habló sin tapujos sobre lo que sucedió con su pene luego de su cirugía de cambio de sexo en 2015.

Jenner decidió hablar del tema a sus 69 años en el ‘Roast of Alec Baldwin’, el show de Comedy Central, donde afirmó que muchos han hecho comentarios y chistes “malos” sobre el tema, por eso quiso de una vez por todas contar qué hizo con su miembro viril. “No lo he cortado, únicamente lo… he jubilado”, declaró.

Ante el asombro de todos, Caitlyn complementó su declaración con lo siguiente: “Permítanme decirles algo, “eso” trajo al mundo a Kylie Jenner, la multimillonaria más joven del mundo, y a Kendall Jenner, la modelo mejor pagada del mundo. Crié a 10 hijos y voy a tener 20 nietos. No, no me lo corté: lo que hice fue jubilarlo”.

Jenner empezó su transición desde 2015 y lo celebró con la portada de Vanity Fair en la que salió al mundo como Caitlyn. a partir de ese momento, sus hijas, Kendall y Kylie, la han apoyado y hasta su exesposa, Kirs Jenner, terminó por aceptarla y apoyarla.